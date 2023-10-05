Все VPN-сервисы в России могут заблокировать уже в марте 2024 года

За первое полугодие текущего года Роскомнадзор заблокировал на 85% больше сайтов, чем в прошлом 2022 году. Новый Приказ ведомства лишь расширяет критерии, по которым VPN-сервисы будут признаны незаконными.

Документ, наделавший шума в сети, согласно которому с 1 марта грядущего 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, будут блокироваться, не подразумевает тотального блокировки обходных приложений, уверяют в Роскомнадзоре: ««Согласно проекту постановления правительства РФ, разработанному Минцифры России, Роскомнадзор будет самостоятельно принимать решение о внесении интернет-страниц, содержащих информацию о способах и методах обхода блокировок, в Единый реестр запрещенной информации. После получения соответствующих полномочий Роскомнадзор разработает и утвердит ведомственным приказом критерии оценки в интернете материалов, содержащих такую информацию», буквально говорится в сообщении надзорного ведомства.

Между каких строк пользователи увидели угрозу тотальных блокировок и запрета на использование VPN-приложений для смартфонов – не ясно. Недоумевают и депутаты Госдумы: «Звучит очень странно. Дело в том, что РКН уже сейчас законодательно наделен правом блокировать такие сервисы, что и происходит на регулярной основе. Вероятно, речь идет совсем о другой законодательной новации: ограничении поисковой выдачи тех VPN, которые нарушают закон (не фильтруют запрещенную информацию)», написал в своём телеграмм-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Отметим, что в ряде стран VPN-сервисы запрещены (Беларусь, Ирак, Туркменистан и Северная Корея), но наша страна не входит в их число, избрав иной путь — VPN-провайдеры в России должны ограничивать доступ к запрещенным на территории страны сайтам, а тем, кто не исполняет эти требования, грозит блокировка.