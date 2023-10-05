Стало известно, зачем министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Новосибирск 5 октября

Глава оборонного ведомства инспектирует выполнение военного госзаказа Новосибирскими предприятиями: приборостроительным и авиационным заводами. Не исключено, что вскоре к нему присоединится президент Путин.

Визиты первых лиц государства всегда окутаны гостайной и тщательно охраняются спецслужбами из соображений безопасности высокопоставленных персон. Однако многие региональные СМИ сообщили о прибытии в Новосибирск Министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Отмечается, что целью его прилёта в Сибирь стала инспекция гособоронзаказа, которыми заняты два городских предприятия: Новосибирский приборостроительный и авиационный заводы.

По информации precedent.tv в столице Западной Сибири также ожидается визит президента РФ Владимира Путина. В зоне его интересов – знаменитый Чкаловский авиазавод.

Официальные источники информации – пресс-служба регионального правительства и администрация приборостроительного завода предоставлять журналистам сведения подобного рода отказываются.

Однако, по данным сервиса Flightradar, в аэропорту Новосибирском Толмачёво находится самолет An-148–100E (такие модели авиалайнеров эксплуатирует для своих нужд Центральный военный округ).

Напомним, Сергей Шойгу посещал Новосибирск и Чкаловский завод в августе 2021 года.