Жизнь пополам: шесть из каждых десяти новосибирских семей ведут общий бюджет

В большинстве семей из Новосибирска (59%) работают оба партнера и примерно столько же ведут общий семейный бюджет (64%), выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» (обе компании входят в группу ВТБ) в ходе опроса*. В каждой четвертой паре (27%) с общим бюджетом за управление деньгами отвечает мужчина. Столько же респондентов (27%) сообщили, что в их семье финансами заведует женщина, а 10% ответили, что распоряжаются финансами совместно со своей второй половинкой. Четверть опрошенных (25%) вкладывают в семейный бюджет только часть зарплаты, а оставшиеся деньги тратят по собственному усмотрению. И лишь в 11% семей каждый из партнеров распоряжается своим доходом отдельно.

Более половины респондентов (60%) целенаправленно заботятся о формировании сбережений в семейном бюджете и только 16% не считают нужным копить. Четверть (24%) пытаются формировать капитал, но у них не получается. Из тех, кто откладывает деньги, 53% стараются делать это по мере возможности, и только 7% — регулярно с каждой зарплаты. Те, у кого не получается копить чаще всего объясняют это постоянными расходами на развлечения (29%), погашение кредитов (29%) и неожиданными тратами (18%).

Дополнительный анализ сберегателей показал, что около половины из них (45%) откладывают от 10 до 20% месячных доходов. Более трети (36%) – до 10%, каждый седьмой (14%) – от 20 до 30%, а каждый двадцатый (5%) – более 30%.

При этом большинство (59,5%) из тех, кто откладывает деньги, делают это с использованием различных финансовых инструментов. Большинство опрошенных (38%) указали (можно было выбрать более одного варианта ответа), что размещают деньги на банковском депозите или накопительном счете, 9,5% инвестируют в недвижимость, 5% вкладывают в продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни и столько же в ценные бумаги, а 2% — в драгоценные металлы. Однако 40,5% сберегателей пока не готовы размещать деньги в финансовые инструменты, они откладывают часть регулярных доходов наличными и хранят их «под матрасом».

В результате опроса также выяснилось, что одной из важных составляющих приумножения накоплений новосибирцы считают сокращение трат. Большинство респондентов (64%) следят за своими расходами: 40% отмечают, что им важно, чтобы расходы не превышали доходы, каждый седьмой (14%) ежемесячно сверяется, сколько денег ушло на крупные траты, каждый десятый (7%) контролирует все свои расходы.

Чаще всего новосибирцы копят на крупные цели. Среди множества вариантов ответа респонденты указали, что откладывают деньги на приобретение машины (26%), покупку квартиры, загородного дома или дачи (21%), а также просто на непредвиденные обстоятельства (19%). Также респонденты делают сбережения, чтобы потратить их на ремонт квартиры или загородного дома (16%).

«Отрадно, что большинство семей следят за своими расходами, а также заботятся о формировании сбережений. Чтобы этот процесс был более эффективным, нужно выбрать подходящие финансовые инструменты, а для этого необходимо ориентироваться, прежде всего, на сроки и крупные финансовые цели. Поэтому для покрытия текущих непредвиденных расходов подойдут ликвидные инструменты, например, депозит или накопительный счет. Более долгосрочные цели лучше достигать при помощи других финансовых инструментов, в том числе страховых, которые обеспечивают необходимую финансовую защиту на пути к достижению запланированных целей и инвестиционных, тщательно оценивая их риски, напрямую связанные с доходностью», — говорит заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.