Журналист «Сиб.фм» стал учителем 4 класса на один день — что из этого вышло

5 октября — Международный день учителя. В честь этого праздника корреспондент «Сиб.фм» решил заглянуть за кулисы школьной жизни и попробовать себя в роли педагога начальной школы в Гимназии №11 «Гармония». Что из этого вышло — в материале от первого лица.

Доверие и импровизация

Сначала я планировала провести несколько уроков по литературе для старших классов, но это было бы слишком просто. Пошла по тернистому пути — связалась со своей учительницей начальной школы Анжелой Александровной. Она разрешила мне провести уроки у её учеников. В этом году она — классный руководитель 4 «В».

Заранее стало страшно брать на себя ответственность за знания детей. Ведь именно от меня зависело, как они усвоят новые темы и выполнят домашнее задание.

В этот день у четвероклассников было запланировано пять уроков: русский язык, математика, окружающий мир, английский язык и физкультура. Мне доверили провести лишь первые три — два оставшихся преподают специальные педагоги.

Анжела Александровна поделилась со мной конспектами уроков. Почитала их перед сном и понадеялась на импровизацию.

Профессии и рассуждение

Звенит звонок. Передо мной по струнке стоят 35 учеников. На меня смотрят 70 заинтересованных глаз. Мне неловко, но я держусь.

— Всем доброе утро! Сегодня с вами будет работать Диана. Она будет вести все наши уроки. Прошу любить и жаловать, — говорит Анжела Александровна. Учитель уходит вглубь кабинета и оставляет меня с детьми один на один.

— Это новая классная?! — слышится растерянный голос из класса.

— Это моя ученица, — добавляет классный руководитель.

— Ого! Круто!

— Сегодня у нас 29 сентября, урок русского языка. Записываем дату в тетрадках, — начинаю я, прожигая взглядом стол.

Урок начинается с проверки домашнего задания. Анжела Александровна поручила школьникам написать сочинение на тему «Почему ты любишь читать книги». Вверх тянутся десятки маленьких рук.

Спрашиваю по одному. Хочется охватить абсолютно всех учеников, но урок длится всего 40 минут. Пришлось выбирать лишь троих. Но как?

Стараюсь спросить детей, сидящих в разных концах кабинета: за первой партой, по центру и вдали. Они с горящими глазами зачитывают свои сочинения, а остальные грустят, что очередь до них не дошла.

— Ребята, а как вы думаете, какими качествами должен обладать писатель?

— У него должна быть хорошая фантазия.

— Вдохновение, терпение, талант.

— Умение складывать буквы в красивые слова.

— А что вам не нравится в этой профессии?

— Деньги ты с этого получишь только тогда, когда уже закончишь книгу. И после этого тебе надо ещё где-то работать. То есть это неприятный заработок, — заключил с важным видом один из учеников.

Выяснилось, что уже в четвёртом классе дети задумываются о будущей карьере и заработке. Дети мечтают стать ветеринарами, косметологами, дизайнерами, полицейскими, пилотами, визажистами, учёными и спортсменами. Лишь один ученик признался, что ещё не выбрал дело всей жизни.

— Много профессий и много всего интересного, — скромно говорит он.

Когда вводная часть урока подошла к концу, мы переходим к теме урока — «Рассуждение».

— Давайте попробуем открыть страницу 16. Там вы сможете увидеть картинку. Как вы думаете, какая профессия на ней изображена?

— Художник! — воскликнул весь класс.

— Порассуждаем? Сколько лет художнику на этой картинке? Сколько лет его моделям? Кем модели приходятся друг другу? Как думаете, сложно ли моделям так долго позировать? О чём они говорят друг другу? Какие вещи есть в этой комнате?

Школьники заинтересованно разглядывают картинку и по очереди отвечают на поставленные вопросы. Поражаюсь их фантазии — она безгранична.

Первый урок прошёл на ура. Быстро выстроила контакт с учениками и даже удалось не отойти от темы урока. Однако, благодаря образованию журналиста, на уроке русского языка я чувствовала себя спокойно и уверенно. Дальше шла ждала математика — самый сложный предмет в моей жизни.

Ломаные и счёт в уме

— А Лена складывает ноги на мой стул, — жалуется ученица за первой партой.

Теряюсь. К решению конфликтов я не готовилась, поэтому прошу девочек не ссориться и начинаю следующий урок.

— Предлагаю немножко потренироваться и посчитать устно. Я буду называть вам одни величины, а вы — переводить их в другие величины. Кто знает, сколько сантиметров в 16 метрах 50 сантиметрах?

— 16 500 сантиметров.

— А сколько килограммов в 86 центнерах?

— 8600 килограммов.

— Отлично!

В последний раз я сталкивалась с математикой, когда сама училась в школе. И с этим предметом у меня всегда возникали проблемы. Поэтому перед началом урока ощутила лёгкий стресс.

Поручаю решить ещё несколько задачек на устный счёт. Удивляюсь, как четвероклассники в долю секунды могут вычислить разные величины.

— Открываем упражнение №91 на странице 33. Там вы увидите четыре фигуры и таблицу. Сейчас мы будем её заполнять. Итак, какая длина у прямоугольников?

— Два!

— А каким инструментом вы можете измерить длину всех прямоугольников?

— Линейкой!

— Измерьте длину каждого прямоугольника и запишите её в таблицу.

— Какая величина у этих фигур не изменяется?

— Ширина.

— Величина, которая при переходе от одного прямоугольника к другому не изменяется называется ПОСТОЯННОЙ. А какая величина изменяется?

— Длина.

— А вот величина, которая изменяется при переходе от одного прямоугольника к другому называется ПЕРЕМЕННОЙ.

Закрепляем изученное несколькими заданиями. Всё проходило успешно, пока мы не дошли до злосчастного упражнения №96.

№96. Начерти три ломанных линии, длина которых при переходе от одной к другой остаётся постоянной, а число звеньев уменьшается.

И тут произошло то, чего я боялась больше всего — ученики не поняли задание. Придётся объяснять.

Я выбрала три тактики. Первая — узнать, кто всё понял и попросить его объяснить остальным. Вторая — предложить выполнить задание в тетрадях самостоятельно. Третья — вызвать ученика к доске и разобраться вместе с ним.

Если первые два варианта срабатывали прежде, то в этот раз ситуация требовала новой стратегии. Вызываю самых смелых четвероклассников к доске. Решаю №96 на доске перед всеми учениками, параллельно объясняя ход своих мыслей. Предлагаю им повторить мои действия, но с другой длиной.

Школьники справились с задачей справились. Никогда не думала, что смогу хоть кому-нибудь объяснить тему по математике. Всё бывает в первый раз.

В заключение урока прошу учеников решить два задания в тетради. Пока они пытаются справиться с задачами, наблюдаю за происходящим в кабинете. Одни ученики усиленно записывают примеры на бумагу, другие — пытаются незаметно списать у соседа, третьи — втихушку открывают учебники, четвёртые — просто балуются линейками.

Звенит звонок. Ещё один этап пройден.

Таракан и занимательная география

Пятнадцатиминутные перемены в 4 «В» классе проходят шумно, весело и не без приключений. На стене над доской школьники заметили маленького жучка. Около десяти-пятнадцати учеников столпились вокруг него и восторженно комментировали происходящее.

— Смотрите, там таракан!

— Где?!

— О-о-о!

— Обалдеть!

— Ого!

От ползучего чудовища учеников 4 «В» спас проходивший мимо учитель. Он снял насекомое со стены и смыл его водой, а после — пригласил детей на кружок «Занимательная география». Записав несколько имён в свой блокнот, он покинул кабинет, а школьники начали готовиться к следующему уроку.

Конец света и память

К третьему уроку начинаю чувствовать усталость. Чтобы немножко перевести дух, включаю десятиминутный фильм про солнечную систему. Ученики внимательно слушают видеоурок.

После просмотра ролика школьники подводят итоги. Один из учеников решил задать вопрос, который ввёл меня в ступор:

— А что быстрее произойдёт: в солнечной системе не будет жизни или она столкнётся с галактикой Андромеды?

Спустя десять секунд молчания коротко отвечаю:

— Этот вопрос ещё не изучен.

Прошу учеников по порядку записать названия планет в рабочей тетради, а после — прочитать тему в учебнике и пересказать её у доски.

Для подготовки пересказа ребятам потребовалось не больше семи минут. К доске вышли шесть учеников и слово в слово передали одноклассникам текст из учебника. Насколько же удивительна детская память.

Послевкусие и проблемы

По окончании уроков благодарю классного руководителя и иду к выходу из школы. В голове крутятся разные мысли. Главная — в этот день не я была учителем 4 «В» класса, а 4 «В» класс был моим учителем.

Каждый ученик индивидуален, у каждого из них разный уровень подготовки, разные мысли, разные интересы и разные взгляды на этот мир. Пообщаться со всеми школьниками не получилось — не хватило времени. Однако даже диалог с половиной класса оставил впечатления об этом дне.

Когда ты уже взрослый, становится сложно воспринимать упрощённую информацию, а ещё труднее — подобрать слова, чтобы передать её детям.

Ещё одна трудность, с которой я столкнулась — это дисциплина. Завоевать полное внимание учеников кажется невозможной задачей. Если со старшеклассниками ещё можно договориться, то к ученикам начальной школы нужен особый подход. Ругаться и повышать голос — не мой формат. Справиться с гулом в кабинете мне помогла Анжела Александровна. Не представляю, с чем бы я столкнулась, не будь её рядом.