Не согласовали: РЦП возмутилась скандальным шоу о содержанках в монастыре

Новое телешоу о духовном покаянии российских эскортниц и содержанок, помещённых в православный монастырь, возмутило служителей Русской Церкви.

По условиям нового шоу «Грешницы на перевоспитании» (первые выпуски стартовали в эфире телеканала «Ю» в начале сентября текущего года), бывшие содержанки и женщины, занимавшиеся эскортом, добровольно помещаются в условия православного монастыря. По творческой задумке авторов телешоу – в течение месяца при помощи монастырского Устава девушки достигают полного духовного покаяния и кардинально меняют свою жизнь.

Однако представители Русской православной церкви (РПЦ) были возмущены первыми выпусками проекта. По их мнению, искреннее покаяние — это очень тонкий душевный процесс, который не может быть сфабрикован и спародирован ради шоу.

Они уверены, что подобные проекты должны согласовываться с Церковью, а священнослужители обязательно должны быть приглашены в качестве консультантов: «Мы всегда поддерживаем попытки говорить о христианском покаянии в новых творческих форматах, но без сотрудничества, обмена опытом — подобные эксперименты легко превратить в фарс и пародию», цитирует собственный источник информации сетевое издание «Лента.ру».

По словам информатора, РПЦ в ближайшее время займётся проверкой всех выпусков телешоу.