66 новых автомобилей переданы медицинским учреждениям Новосибирской области

Современные, оснащенные и комфортные машины скорой медицинской помощи получили центральные районные и городские больницы Новосибирской области. Врио заместителя Губернатора Сергей Нелюбов 6 октября вручил ключи от 17 новых автомобилей скорой медицинской помощи представителям 15 медицинских учреждений региона. Также для нужд медицинских учреждений города Новосибирска за счет бюджетных средств приобретено и передано 49 легковых автомобилей.

Как подчеркнул Сергей Нелюбов, Правительством региона постоянно ведется работа по своевременному обновлению парка автомобилей скорой помощи. За пять лет – с 2018 по 2022 – служба за счет областного и федерального бюджетов получила 226 единиц специализированного автотранспорта. До конца года, помимо 17 уже переданных машин скорой медицинской помощи, поступят еще 30 автомобилей.





«У службы скорой медицинской помощи и в областном центре, и в самых удаленных районах нашего региона должны быть современные, хорошо оснащенные, комфортные машины – от этой составляющей напрямую зависит спасение жизней жителей Новосибирской области. Правительство региона делает все возможное, чтобы парк автомобилей скорой помощи своевременно обновлялся. От всей души поздравляю с этим событием врачей, фельдшеров, водителей. Обновление автомобильного парка накануне сезонного подъема заболеваемости ОРВИ, когда неизбежно вырастет количество обращений в поликлиники и скорую помощь, безусловно, поможет вам в вашем непростой, но очень важном труде», – отметил врио замгубернатора.



Переданные 17 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» отправятся в Бердск, Обь, Линево, Кольцово, Искитимский, Баганский, Карасукский, Колыванский, Кочковский, Куйбышевский, Кыштовский, Северный, Сузунский, Убинский и Черепановский районы.





Сергей Нелюбов акцентировал внимание на том, что Правительство Новосибирской области активно обновляет и автопарк, предназначенный для первичного звена – в первую очередь для участковой службы поликлиник. За последние два года за счет бюджета региона закуплены 37 машин, в этом году приобретено сразу 49 автомобилей.