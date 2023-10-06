Американские учёные нашли орган, который продолжает жить после смерти человека

Микробиом человеческого кишечника функционирует даже после разложения мягких тканей тела в могиле.

На днях в специализированном в журнале «Ecological Processes» вышла научная статья американских учёных, в которой они поделились итогами своего многолетнего исследования о поведении клеток человеческого тела после смерти. Самым большим открытием стал зафиксированный факт функционирования микробиома кишечника даже без доступа кислорода, то есть в условиях могилы под землёй.

Под понятием «микробиом» учёные представляют триллионы кишечных бактерий, вирусов, грибков и других микробов, общим весом до 3 кг, проживающие в человеческом ЖКТ. Их абсолютно действующие ДНК были обнаружены в могилах людей спустя месяцы и даже годы после их смерти.

Таким образом учёные опровергли распространенное мнение о том, что смерть гарантирует мгновенную гибель всех систем и органов организма. Кроме того, было выявлено, что после полного разложения тела умершего человека, микробиом расщепляется на более простые формы клеток и поглощаются растениями и другими организмами, то есть включается обратно в экосистему, пояснила микробиолог-эколог Университета Теннесси и автор исследования Дженнифер М. ДеБруин. По её словам, так можно объяснить бурную растительность в районе кладбищ.

Учёные уверены — таким образом человеческое тело продолжает жить даже после смерти, но проявляется эта жизнь несколько иным способом.