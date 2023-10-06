Андрей Травников и Михаил Мишустин обсудили опыт комплексного развития сельских территорий НСО

Положительные результаты развития Сузунского района, достигнутые благодаря государственным программам и национальным проектам, были успешно продемонстрированы на 25-й Российской агропромышленной выставке «Золотая Осень — 2023».

Сегодня в работе выставки принял участие Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут представили Михаилу Мишустину лучшие практики участия в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» на примере опорного населённого пункта — рабочего посёлка Сузун.

Губернатор отметил важную роль государственной программы «КРСТ» и национальных проектов в содействии развитию сельских территорий. Программа «КРСТ» интегрирует разнообразные федеральные и региональные инициативы, обеспечивая общий положительный результат.

За последние три года, только в рамках направления «Современный облик сельских территорий», регион успешно привлек более 3,7 миллиарда рублей на развитие. Сузунский район стал ярким примером активного и успешного участия сельских территорий области в программе «КРСТ».

«В Сузунском районе – а это не единственный пример в Новосибирской области – достойный результат. Прирост и бюджетных, и инвестиционных показателей, развитие смежных отраслей, например, увеличение турпотока. Но самое главное — за счёт реализации КРСТ в районе — прирост экономически активного населения. Туда стали приезжать не для того, чтобы комфортно пенсию провести, а чтобы жить и работать. И мне кажется, это самый главный результат такого комплексного подхода реализации КРСТ вместе с другими национальными проектами и региональными программами», — подчеркнул Андрей Травников.

За последние годы на территории Сузунского района было реализовано более 87 мероприятий, финансируемых из более чем 20 программ и проектов. Инвестиции в социальную и инженерную инфраструктуру превысили 2,3 миллиарда рублей за пять лет. Это включает в себя улучшение общественных мест, строительство детских садов, медицинских учреждений и котельных.

В рамках программы «КРСТ» были проведены работы по реконструкции водопроводной сети и улучшению общественных пространств. «Гагаринский парк» стал источником гордости жителей Сузуна.

На сегодняшний день, Сузунский район стал магнитом для инвестиций. За последние пять лет общий объем инвестиций более чем удвоился: с 1,16 миллиарда рублей в 2018 году до 2,7 миллиарда рублей в 2022 году.

Следует отметить, что Маслянинский район также является успешным примером активного участия сельских районов в программах комплексного развития. На сегодняшний день, это одна из самых динамично развивающихся сельских территорий Новосибирской области. В 2022 году объем сельскохозяйственной продукции в этом районе вырос на почти 30 процентов по сравнению с 2021 годом и составил 5,6 миллиарда рублей.

Доля малого бизнеса в общем объеме валового продукта района составляет 41,6%, а численность работников на малых предприятиях выросла на 1051 человек, по сравнению с 2021 годом, практически на 11%.

Согласно данным Центра туризма, в 2022 году туристический поток в Маслянинский район увеличился в три раза и составил более 20 тысяч туристов.

В районе создаются комфортные условия для жизни, строятся образовательные и спортивные объекты, реализуются мероприятия по обеспечению жителей качественной питьевой водой. Строительство жилья для предоставления в найм и социальный выплаты для строительства помогли привлечь в район 40 специалистов бюджетной сферы и АПК. За предыдущие годы в р.п. Маслянино реализовано более 30 мероприятий и более 14 программ и проектов на 3,3 млрд рублей.