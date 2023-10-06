Чем опасен новый штамм коронавируса «Эрис»: в России выявили первый случай

Новый подвариант коронавируса способен уклоняться от ранее выработанного иммунитета, предупредили российские иммунологи.

По свежим данным Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусной инфекцией в России продолжает расти — за первую неделю октября число новых случаев выросло на 48%, а госпитализаций — на 20,6%. Кроме того, в Красноярском крае впервые обнаружили новый вариант коронавируса EG.5 под названием «эрис» (ранее россияне заражались «омикроном»), написал в своем телеграмм-канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Российские иммунологи и вирусологи заметили, что новый штамм более эффективно распространяется и ускользает от иммунитета, а у людей с ослабленным иммунитетом может привести к более тяжелым последствиям.

По их экспертным наблюдениям, симптомы у «эриса» очень схожи с предыдущими вариантами ковида: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди.

Учитывая, что за время пандемии многие россияне успели переболеть и привиться, вирус становится менее опасным, заверил ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов в беседе с News.ru. По его мнению, новые варианты коронавируса появляются постоянно (вспышки фиксируются каждые пять месяцев) и пока они «не тяжелее, чем все последние варианты омикрона».