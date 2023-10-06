Дети мигрантов жестоко избили пятиклассника у здания школы: что известно

Всё чаще виновниками криминальных разборок и нападений на людей в России становятся мигранты и их дети. Стало известно, что приезжие школьники объединились в бандитскую группировку и занимались рэкетом, грабежом и избиением местных жителей.

К сожалению, подобные новости перестали быть редкостью (дети мигрантов из азиатских государств в крупных российских городах объединяются в целые банды). Но в нынешнем случае пугает возраст нападавших – детям едва исполнилось 11 лет, они учатся в пятом классе.

29 сентября пятиклассник 67-ой школы Ленинского района Новосибирска возвращался с одноклассницей домой. Их путь проходил через Троллейный жилмассив, где навстречу вышли шестеро ребят, учащихся этой же школы (трое из них — дети мигрантов из Таджикистана). Отобрав у скромного и тихого одноклассника сменную обувь, они перешли к избиению. От нанесённых ударов мальчик упал и потерял сознание. Сопровождавшая его девочка позвонила классному руководителю, но педагоги не смогли оперативно найти место конфликта.

Мама пострадавшего мальчика попыталась привлечь внимание к ситуации через соцсети. Она рассказала, что сын находится в отделении нейрохирургии городской больницы с черепно-мозговой травмой и мало что помнит из произошедшего.

Для разбора ситуации родители шестерых нападавших пятиклассников были вызваны в администрацию школы. Несмотря на то, что сами дети отпираться не стали и сознались в содеянном, перед мамой избитого мальчика никто даже не извинился.

Теперь женщина намерена искать призвать к ответу родителей малолетних разбойников. По её словам, пятиклассники придерживаются воровской идеологии АУЕ (в РФ признана экстремистской организацией и запрещена деятельность на территории страны) и для них такая ситуация не в новинку, но всегда сходит с рук.

Сибирячка намерена привлечь внимание правоохранительных органов и готовит заявление в ПДН.