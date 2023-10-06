Диетолог посоветовала отказаться от двух продуктов для детского завтрака

В немилость детских диетологов попали супер популярные бутерброды и растворимые каши.

Претензии к утренним бутербродам и быстрорастворимым кашам со стороны диетологов не беспочвенны, уверяет российский диетолог Елена Соломатина. По её многолетним наблюдениям за маленькими пациентами, после такого завтрака, «удобного» только для вечно спешащих современных родителей, ребёнок быстро просыпается (подскакивает уровень глюкозы в крови), но через час его начинает клонить в сон.

Причина в обратной реакции детского организма, который потратил слишком много сил на выработку инсулина от огромной порции сахара, полученного из этих продуктов, уверена Елена.

С её мнением согласна и другой эксперт в области детского питания — Мария Герасимова (диетолог, детский эндокринолог клиник DocDeti и DocMed). В недавней беседе с изданием «Газета.Ru» она пояснила, что ультраобработанные продукты (растворимые каши, колбаса, сдобные булочки, шарики, хлопья, колечки, гранола, мюсли) не содержат клетчатку, зато с избытком – добавленные сахар и соль.

По её словам, помимо увеличения рисков избыточного набора веса и кариеса, переизбыток сахаров и ультраобоаботанных продуктов «вытесняет» из рациона более полноценные продукты и питательные вещества. Диетолог уверена, что цельнозерновые каши и белковые продукты на завтрак помогут ребенку не только быть энергичным до обеда, но и сохранит его здоровье на долгие годы.