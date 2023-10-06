Эксперт Подщеколдин назвал ключевую проблему производства автомобилей

По словам эксперта, сложно найти рабочих на конвейер автозавода за маленькие зарплаты.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал в беседе с RTVI, что на данный момент достаточно сложно найти рабочих на конвейер автозавода.

«Я могу сказать одно: производство в Москве — это очень сложная история уже потому, что найти на конвейер людей, которые сегодня готовы за 30-50 тысяч рублей (хорошо, за среднюю зарплату в России — за 70 тысяч) работать ... ну, вы знаете, уже сложно. Уборщицу не найдешь уже за эти деньги», — объяснил он.

Подщеколдин подчеркнул, что стоимость автомобилей связана с зарплатами работников предприятий. При этом автомобили «стараются производить» там, где есть людские ресурсы и недорогие природные ресурсы: вода, электроэнергия, отметил он.

«Электроэнергия в Москве стоит дорого. Почему? Потому что огромный запрос на нее, строятся огромные массивы. Одним словом, ресурсы — и человеческие, и такие, как вода и прочее — они очень дорогие здесь. На мой взгляд, именно это главная проблема», — добавил президент ассоциации.

Напомним, автоэксперт рассказал, в каких случаях нужно срочно продавать автомобиль.