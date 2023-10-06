Катастрофа: Елена Малышева рассказала об опасности резкого снижения давления

Принято считать, что опасным для организма может быть только повышенное давление, но и низкие показатели, не дотягивающие до 90 единиц могут обернуться глобальными проблемами для человека.

Гипотония или пониженное давление – явление столь же частое, как и его противоположность – гипертония. Однако многие люди игнорируют проявления низкого давления, ссылаясь на переутомление или недосып.

На самом деле, понижение показателей артериального давления ниже предела 90 указывают на тяжелые нарушения в работе организма, пишет портал «МедикФорум.ру» со ссылкой на мнение врача-терапевта, кардиолога, доктора медицинских наук, профессора и ведущей программ о здоровье Елены Малышевой.

По её экспертному мнению, пониженное давление может сигнализировать о следующих расстройствах:

- внутреннее кровотечение (чаще всего в пищеварительном тракте);

- сбой в работе сосудистой и сердечной систем;

- аритмия или развивающийся инфаркт миокарда.

Однако не редки случаи, когда упадок давления возникает на фоне переутомления или банальной нехватки жидкости (вода восполняет объём крови).

Чтобы понять, насколько ситуация опасна, нужно измерить давление и выпить стакан воды. Если симптомы гипотонии (головокружение, тошнота, бледность кожи) не проходят, вызывать скорую медпомощь.