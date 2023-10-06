Крупнейший в Сибири транспортно-логистический центр начал работать в Новосибирской области

Первая очередь ТЛЦ «Сибирский» запущена в Новосибирской области. Запуск этого терминала позволит нарастить объёмы перевозок на Транссибе грузов в контейнерах и ускорит доставку импорта с Дальнего Востока. Терминал в Новосибирской области с возможностью обрабатывать полносоставные контейнерные поезда станет крупнейшим в Сибири.

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов (по ВКС), Помощник Президента РФ Игорь Левитин, полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев, Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, председатель совета директоров ООО «Новосибирский транспортный терминал» Александр Кахидзе приняли участие в церемонии, посвящённой запуску этого масштабного проекта и отметили его стратегическое значение.

«Развертывание инфраструктуры международных транспортных коридоров сегодня находится в особом фокусе внимания Правительства России. Напомню, что речь идет о трёх приоритетных направлениях – азово-черноморское, восточное и коридор Север-Юг.

Состоявший сегодня запуск крупномасштабного транспортно-логистического центра в Новосибирской области является одним из важных этапов этой системной работы. Всего в рамках ведомственного проекта до конца 2024-го года запланировано строительство и модернизация тридцати крупных логистических центров в разных регионах страны.

Рассчитываем, что открытие этого нового терминала позволит существенно нарастить объёмы контейнерных перевозок в восточном направлении», — подчеркнул Андрей Белоусов.

Игорь Левитин отметил важность применения новых транспортных технологий: «Хочу сказать, что за этот год новая технология, которая была принята на правительственной комиссии по транспорту, позволила дополнительно перевезти девять миллионов тонн. Мы можем развивать Восточный полигон не только за счет строительства и выделения средств, но также за счёт новых технологий. Нам надо переходить повсеместно на всех наших международных транспортных коридорах на такой принцип: добиваться использования новых технологий, и экономить средства. Это успешный проект, и я хочу всех вас с этим поздравить».

Андрей Травников подчеркнул масштаб и значимость нового ТЛЦ для развития региона: «Впервые на территории области создается контейнерный терминал, в котором сразу в технологию заложена возможность обработки полувагонов, перегрузки контейнеров в этих видах вагонов.

Сразу создается железнодорожная инфраструктура, которая помогает обрабатывать составы с минимальным вмешательством в грузовое и пассажирское движение.

Для нашего региона особенно важно место выбора реализации этого проекта. Мы находимся на территории ПЛП, здесь уже действуют более 30 предприятий, промышленных и логистических, с оборотом 55 млрд рублей в год. И действующие и будущие резиденты заинтересованы в появлении этой инфраструктуры, возможности использования такой удобной тары, такого способа отправки и получения грузов, как контейнер.

В новейшей истории нашей страны на территории Новосибирской области, это крупнейший железнодорожный проект», — заявил Андрей Травников.

Ядро ТЛЦ – современный контейнерный терминал с развитой железнодорожной инфраструктурой, способной обеспечивать одновременное обслуживание нескольких полносоставных контейнерных поездов. Как доложил Александр Кахидзе, после завершения строительства в 2025 году мощность терминала на полное развитие составит 1 млн ДФЭ в год. Общий объём инвестиций в проект – более 15 млрд рублей.

В условиях переориентации грузопотоков и инфраструктурных ограничений ТЛЦ «Сибирский» станет ключевым на Транссибе грузовым хабом, на котором будет сконцентрирована обработка контейнерных поездов в полувагонах с перегрузкой на фитинговые платформы. До конца года терминал сможет принимать до пяти контейнерных поездов с полувагонами в сутки, а к 2025 году – 15 поездов ежесуточно.