Лера Кудрявцева удивила поклонников неожиданной сменой имиджа

Популярная российская телеведущая, много лет предпочитавшая одну и ту же cтрижку, решилась на изменения радио телешоу.

В среде медийных личностей не новость перемена имиджа ради съёмок: кто-то даже решается «наесть» лишние килограммы, другие глобально худеют, но самым безопасным для здоровья считается смена внешнего имиджа.

Именно такой путь выбрала Лера Кудрявцева, много лет являвшаяся своеобразной заложницей одного образа (чаще всего это были варианты cтрижки каре).

Получив предложение поучаствовать в телешоу «Суперстар!», телеведущая решилась добавить к своему излюбленному каре рваную чёлку, чем сильно удивила своих поклонников. Они сочли это безвкусицей и полным несоответствием типу лица любимой артистки.

Правда, сама «звезда» никак не комментирует реакцию зрителей и подписчиков её блога, потому некоторые из них предположили, что это накладные волосы, которые крепятся к причёске при помощи невидимой заколки.