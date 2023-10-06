МРТ запретили делать без направления врача: Верховный суд РФ

Судья оправдал частную клинику, отказавшую пациенту в проведении МРТ без предварительного приёма врача этого медучреждения.

Согласно пункту 14 Правил проведения рентгенологических исследований, утвержденных приказом Минздрава России от 09.06.2020 N 560н, томографическое исследование возможно лишь по назначению лечащего врача. Это условие перекочевало из бесплатной медицины в частную и является совершенно справедливым, считают в Верховном суде РФ, где недавно был рассмотрен иск от пациента, требовавшего отменить это правило.

Из материалов дела следует, что мужчине, страдающему болями в спине лечащий врач назначил МРТ. Однако в клинике, где наблюдался больной очередь на данный вид исследований расписана на несколько дней вперед. Пациент, не желая ждать, обратился с направлением в частную клинику, но получил отказ, поскольку в направлении от лечащего врача в качестве рекомендованного значилось другое медучреждение.

Мужчина был вынужден оплатить приём у врача частной клиники, чтобы пройти злополучное МРТ в стенах сторонней больницы. Посчитав это вопиющей несправедливостью, он отправился в суд, чтобы взыскать с частной клиники компенсацию за потраченные на прием деньги и потребовал отменить тот самый пункт 14.

Но Верховный суд РФ отклонил иск, пояснив, что врачи не просто так указывают в направлении конкретную медицинскую организацию — МРТ отличаются друг от друга, и не каждое оборудование подходит для конкретного исследования, пишет портал Российского агентства правовой и судебной информации.

Отметим, что Генпрокуратура поддержала судью и не нашла в оспариваемой норме признаков несоответствия другим нормативно-правовым актам.