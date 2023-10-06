На ремонт придомовых территорий в Новосибирске направлено более 600 млн рублей

На благоустройство придомовых территорий в Новосибирске в 2023 году направлено более 600 млн рублей. Ремонт 41 объекта выполняется по федеральному проекту, еще более 200 – по исполнению наказов избирателей. Одним из крупнейших объектов благоустройства этого года стал микрорайон «Зелёный бор». Качество выполненных работ проконтролировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«В этом году в программу ремонта по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» входит 41 объект. Работы на 34 их них закончены, на семи – в завершающей стадии. Микрорайон "Зелёный бор" – один из самых крупных объектов этой программы, на него выделено 50 млн рублей. В эту сумму входит финансирование из федерального, областного и муниципального бюджетов, а также средства жителей. Напомню, что в соответствии с федеральным законодательством участие в проекте предусматривает софинансирование со стороны граждан. В данном случае они собрали 4 млн рублей, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – Объект непростой, рельеф здесь с большим уклоном. Всё это учитывалось при создании проекта и проведении работ. Остались небольшие недочеты, они будут устранены в ближайшее время».

На территории микрорайона выполнен ремонт дворовых проездов, пешеходных дорожек и тротуаров, а также въезда в микрорайон, оборудована детская площадка, установлены урны, скамейки, обустроено наружное освещение, проведено озеленение.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Перязев отметил, что прежде чем приступить к благоустройству дворовой территории, было проверено состояние всех коммуникаций: «Тепловая сеть была в неудовлетворительном состоянии. МУП «Энергия» отремонтировало аварийный участок, испытало на прочность остальные теплосети, устранило все дефекты. Кроме того, были заменены трубы на участке водопровода между домами».

Ремонт дворовых территорий в Новосибирске также ведется по исполнению наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Новосибирска и Законодательного собрания Новосибирской области. Эти работы финансируются из городского и областного бюджетов.

«По наказам избирателей ремонтируется более 200 дворов. Большая часть из них готова, в работе осталось около 30 объектов, – отметил мэр Анатолий Локоть. – В этом году мы получили большую сумму на благоустройство дворов – более 600 млн рублей из бюджетов различных уровней. Это позволит нам отремонтировать рекордное количество дворовых территорий за сезон».