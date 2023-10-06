Новосибирская детская команда по регби готова к соревнованиям любого масштаба

Мэр Анатолий Локоть встретился с воспитанниками и педагогами центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом». На базе центра создана единственная в Новосибирске детская команда по регби, которая вышла на всероссийский уровень.

«В Новосибирске три детских дома, в которых воспитываются около 140 детей. Наша задача – создать условия, хоть немного приближенные к семейным, чтобы восполнить недостаток тепла, которого лишены дети. В «Теплом доме» особенная атмосфера. Каждый раз, приезжая сюда, отмечаю изменения в лучшую сторону. Очень важно, что здесь царят теплые и добрые взаимоотношения воспитателей и детей, старших и младших ребят. Те, кто вышел в большую жизнь, и сегодня не теряют связи, приезжают в гости», – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом» открылся в 1961 году, он расположен в Ленинском районе Новосибирска. Помещение разделено на блоки: жилые (восемь квартир), общевоспитательного назначения, медицинского обслуживания, административно-хозяйственный, пищеблок, прачечная и др. Каждое жилое помещение оборудовано спальнями, комнатами отдыха, санузлами и душевыми. В центре есть кинозал, где ребята могут посмотреть популярные фильмы. Все секции оснащены мягкой мебелью, созданы комфортные условия проживания, приближенные к домашним.

В настоящее время здесь воспитывается 57 детей (из них 40 несовершеннолетние, и 17 человек проживает в социальной гостинице). Штат сотрудников – 100 человек.

Центр ведет активную работу по патриотическому воспитанию подростков, сотрудничает с подразделением спецназа «Ермак». 30 воспитанников центра вступили в ряды Гвардейской смены. Особое внимание уделяется физическому развитию несовершеннолетних. Здесь организована работа спортивных кружков и секций. Успешным стало сотрудничество с МБУ дополнительного образования города Новосибирска «Спортивная школа «Энергия», в которой занимаются 14 воспитанников «Теплого дома».

Мэр Анатолий Локоть подчеркнул, что создание на базе детского дома команды по регби – неожиданный выбор. «Регби – непривычный для нас вид спорта, но в последние годы он активно развивается в Новосибирске и области. Я благодарю Новосибирскую федерацию регби за внимание, проявленное к нашим ребятам. Сегодня они вышли на всероссийский уровень. Парни увлечены этим видом спорта, который укрепляет их не только физически, но и воспитывает духовно-нравственные качества. Под руководством своих наставников ребята с удовольствием тренируются, укрепляют командный дух и дружбу. Сегодня, в День учителя, поздравляю всех педагогов. Огромное спасибо за ваш труд, желаю вам благодарных учеников, которые спустя годы с теплотой и любовью будут вспоминать вас».

Детская команда по регби – единственная в Новосибирске. Спортсмены принимают участие в мероприятиях различного уровня – от городских до всероссийских.

«Команду мы собрали почти три года назад: пришли в «Теплый дом» и предложили ребятам заниматься регби. Этот спорт развивает физические качества – выносливость, силу, быстроту, заниматься им может любой. Все члены команды с характером, у многих есть хороший потенциал, двое спортсменов вошли в сборную Сибирского федерального округа», – рассказал тренер, мастер спорта по регби Александр Четвериков.

По словам юных спортсменов, регби – очень мужественный вид спорта, который закаляет характер. «Выходя на поле, нужно стоять до конца, чтобы не подвести команду», – поделился капитан команды Илья Степанов.