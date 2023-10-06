Особый график: внесены изменения в порядок выплат пенсий и пособий в октябре-2023

Официальный сайт Социального фонда России разместил на своих ресурсах изменённый график выплат пенсий и пособий в октябре текущего 2023 года.
На днях стало известно, что во втором месяце осени-2023 пособия и пенсии выплатят по особому графику. Согласно сведениям портала СФР, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет придут досрочно. Кроме того, также досрочно будет выдана часть пенсий.:
· 3 октября в течение всего дня на счета граждан уже должны были поступить:
- единое пособие;
- выплата на первого ребенка от 0 до 3 лет;
- ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет;
- пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;
- ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет;
- иные ежемесячные пособия по мерам соцподдержки, переданные в СФР от органов социальной защиты;
· 5 октября — ежемесячная выплата из средств материнского капитала за сентябрь;
· 6 октября — пособие работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет за сентябрь. В связи с тем, что 8 октября выпадает на выходной день, воскресенье, выплата за сентябрь будет произведена раньше;
· 16, 24 октября — зачисление пенсий через кредитные учреждения.
Дополнительную информацию можно получить по номеру единого консультационного центра: 8 800 100 00 01 (круглосуточно).