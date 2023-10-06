Особый график: внесены изменения в порядок выплат пенсий и пособий в октябре-2023

Официальный сайт Социального фонда России разместил на своих ресурсах изменённый график выплат пенсий и пособий в октябре текущего 2023 года.

На днях стало известно, что во втором месяце осени-2023 пособия и пенсии выплатят по особому графику. Согласно сведениям портала СФР, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет придут досрочно. Кроме того, также досрочно будет выдана часть пенсий.:

· 3 октября в течение всего дня на счета граждан уже должны были поступить:

- единое пособие;

- выплата на первого ребенка от 0 до 3 лет;

- ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет;

- пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;

- ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет;

- иные ежемесячные пособия по мерам соцподдержки, переданные в СФР от органов социальной защиты;

· 5 октября — ежемесячная выплата из средств материнского капитала за сентябрь;

· 6 октября — пособие работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет за сентябрь. В связи с тем, что 8 октября выпадает на выходной день, воскресенье, выплата за сентябрь будет произведена раньше;

· 16, 24 октября — зачисление пенсий через кредитные учреждения.

Дополнительную информацию можно получить по номеру единого консультационного центра: 8 800 100 00 01 (круглосуточно).