Повышение пенсий в 2024 году: кому, как и на сколько изменят выплаты

В грядущем году пенсии россиян будет повышены пять раз в течение календарного года.

Социальный фонд России поделился утверждёнными планами на предстоящий 2024 год. Согласно им, индексация пенсий и социальных выплат к уровню планируемой инфляции пройдёт в несколько этапов:

- с 1 января увеличится на 7,5 % пенсия неработающих пожилых россиян;

- с 1 февраля поднимутся на 7,5 % единовременные выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам (люди с инвалидностью, ветераны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, люди, пострадавшие от радиации вследствие аварий и ядерных испытаний, Герои России и СССР, Герои Соцтруда, Герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы);

- с 1апреля повысятся на 7,5 % социальные пенсии (по старости, по инвалидности, по потере кормильца и детям, чьи родители неизвестны);

- с 1 октября будущего года проиндексируются пенсии на 4,5 % военные пенсии.

Отметим, что в денежном выражении прибавка к пенсиям в 2024 году составит в среднем до полутора тысяч рублей (зависит от размера ежемесячных начислений).

Напомним, бюджет Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2024-2026 гг. одобрен Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений на заседании 29 сентября 2023 года.