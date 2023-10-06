Путин раскрыл настоящую причину гибели главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

Виновниками авиакатастрофы самолета ЧВК «Вагнер» могут быть сами пассажиры, находившиеся в состоянии наркотического опьянения.

По сведениям председателя Следственного Комитета РФ Александра Бастрыкина, которые он лично передал главе нашего государства Владимиру Путину, в телах погибших в самолёте, принадлежавшем ЧВК «Вагнер», обнаружили фрагменты от гранат. Это позволило следствию сделать окончательный вывод о том, что никакого внешнего или стороннего воздействия на воздушное судно с Пригожиным и его командирами не было.

Такой информацией поделился со СМИ президент РФ Владимир Путин в рамках недавнего совещания дискуссионного клуба «Валдай». Он также сетовал, что не было проведено экспертиз на наличие наркотиков в крови погибших пассажиров, поскольку кокаин в большом количестве, как выяснилось в ходе обыска, спокойно хранился в питерском офисе «вагнеровцев», а значит был легко доступен участникам ЧВК.

Что касается гранат, чьи осколки были найдены в телах Пригожина и его командиров, то их могли пронести на борт охранники Евгения, предположили эксперты Telegram-канала ВЧК-ОГПУ: «Решение могло быть принято из-за резкой перестановки кадров в Службе безопасности ЧВК «Вагнер». Незадолго до смерти Пригожина место прежнего руководителя СБ занял Михаил Ватанин», написано в посте.