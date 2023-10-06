Путин шокировал россиян заявлением о гибели Пригожина

Глава государства поделился новыми подробностями расследования авиакатастрофы самолета Евгения Пригожина. Президент настаивает на экспертизе на наличие алкоголя или наркотиков в крови погибших.

Внешнего воздействия на самолет не было — это уже установленный факт, результаты экспертизы, проведенной Следственным комитетом Российской Федерации, процитировал слова руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина Владимир Путин. Выступая на пленарной сессии Валдайского форума в четверг, 5 октября 2023 года, он сообщил журналистам в телах погибших в авиакатастрофе самолета ЧВК «Вагнер» обнаружены фрагменты ручных гранат.

Также Путин поделился своими мыслями и сомнениями о том, что следствием не было проведено экспертизы на наличие алкогольных и наркотических веществ в крови погибших (президент настаивает на дополнительных исследованиях).

Вспомнил глава нашего государства и вопиющие факты, вскрывшиеся офицерами ФСБ при обыске офиса компании «Конкор» (принадлежала Пригожину) в Санкт-Петербурге, когда было обнаружено 10 миллиардов рублей наличными и 5 килограммов кокаина.

Президент подчеркнул, что после гибели Евгения Пригожина большая часть бойцов подписала контракты с Минобороны и теперь выполняет боевые задачи, получая денежное довольствие, тогда как во время службы в рядах ЧВК зарплата им выдавалась наличными: « Считаю это упущением, ибо неясно, кто, кому и сколько этих денег давал», пояснил он.

Напомним, самолет с Евгением Пригожиным и членами руководства разбился в Тверской области 23 августа текущего года – следствие продолжается.