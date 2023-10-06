Путин: в крови погибших на самолёте Пригожина еще не искали алкоголь

Президент Владимир Путин рассказал о причинах падения самолёта Пригожина.

Владимир Путин сообщил на форуме "Валдай" 5 октября, что глава Следственного комитета подтвердил наличие фрагментов гранат в телах находившихся на борту самолета Пригожина. Это может указывать на отсутствие внешнего воздействия на воздушное судно.

Президент также отметил, что экспертиза на алкоголь и наркотические вещества в крови погибших не была проведена, несмотря на информацию о находке 10 миллиардов наличными и 5 килограмма кокаина в компании в Петербурге после определенных событий. По мнению Путина, проведение такой экспертизы было бы необходимо.

Глава РФ считает, что следовало провести экспертизы тел на алкоголь и наркотики:

«К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и 5 кг кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена», — отметил Владимир Путин.