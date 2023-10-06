Россияне рассказали, что делает их по-настоящему счастливыми

Многие назвали главной причиной счастья любовь и семью.

Специалисты «Росгосстраха» провели опрос среди россиян и выяснили, что одной из главных причин для счастья россияне считают возможность засыпать и просыпаться рядом с любимым человеком. Так ответили 21,5% опрошенных. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Кроме того, в список причин для радости вошли семейное благополучие — 19,6%, найти любовь всей жизни — 11%, собирать чемодан в путешествие — 9,2%, выигрыш в лотерею — 8,7%, неожиданно получить подарок — 8,3%, обниматься — 7,5%, сделать подарок близкому человеку — 7%, поездка в другой город — 4,1%.

Также респонденты называли и менее очевидные вещи, которые могут сделать их счастливыми здесь и сейчас — например, сходить на массаж или найти потерянную вещь, а для некоторых радостью будет даже вылечить больной зуб.

Напомним, эксперты назвали 10 верных способов привлечь любовь.