Шойгу посетил авиазавод в Новосибирске и назвал Су-34 «основной рабочей лошадью»

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу посетил Новосибирск в рамках рабочей поездки.

В ходе визита 5 октября министр обороны Сергей Школу посетил авиационный завод имени Чкалова. РИА-Новости опубликовало видео этого визита.

Сергей Шойгу осмотрел процесс выполнения государственного оборонного заказа и провел проверку цеха, где производят и ремонтируют самолеты Су-34. Глава Минобороны поставил заводу задачу увеличить темпы производства и ремонта Су-34, называя их «основной рабочей лошадью».

Он отметил, что вопрос обеспечения Вооруженных Сил новейшей авиационной техникой всегда находится в центре внимания и подчеркнул, что в текущем году благодаря совместным усилиям промышленности и Министерства обороны поставка новых самолетов Су-34 и модернизация уже имеющихся идут согласно планам.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал о возможном приезде президента России Владимира Путина в Новосибирскую область после визита Шойгу.

В предыдущих сообщениях президент России Владимир Путин рассказал о причинах крушения самолета Пригожина.