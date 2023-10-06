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общество

Шойгу потребовал нарастить темпы производства Су-34 в Новосибирске

Скриншот из видео РИА-Новости

В Новосибирске с рабочим визитом побывал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу осмотрел Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, где происходит выполнение государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе своего визита глава военного ведомства проверил работу летно-испытательной станции и цеха окончательной сборки продукции завода. Он также поручил увеличить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34.

«Надо поднажать, поторопиться», — высказался министр.

Сергей Шойгу отметил, что Су-34 — основная «рабочая лошадка», которая выполняет четыре-пять вылетов каждый день.

Напомним, ранее появилось видео с министром обороны Шойгу на заводе им. Чкалова в Новосибирске.

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Александр Борисов
журналист

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