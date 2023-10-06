Трое детей мигрантов избили ровесника у школы в Новосибирске

В Новосибирске подростки-мигранты избили 11-летнего ребёнка — следователи начали проверку.

Драка между учениками школы в Ленинском районе Новосибирска случилась 29 сентября. Все участники конфликта были 11-летними учащимися пятого класса. Мать пострадавшего ребенка заявила, что трое нападавших являются детьми иностранцев.

Инцидент произошел днем в жилом массиве Троллейный, когда ребенок возвращался из школы и гулял с девочкой. Мать пострадавшего обратилась к классному руководителю, но взрослые не смогли оперативно помочь, так как точно не знали места происшествия.

По словам матери, нападавшие придерживаются идеологии АУЕ*. Ее сын сейчас находится в шоковом состоянии, так как он не является конфликтным человеком и не ищет решения проблем с помощью насилия. Пострадавший не помнит деталей драки, однако известно, что она началась после того, как его ограбили сменной обуви.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится предварительное расследование по этому случаю, в результате которого будет принято процессуальное решение. Они будут выяснять все обстоятельства, упомянутые в сообщении СМИ.

Ранее Сиб.фм сообщал подробности этого события.

*Экстремистская организация, запрещённая на территории Российской федерации.