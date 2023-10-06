Учёные опровергли столетнюю теорию о происхождении Стоунхенджа

Происхождение древнейшего памятника эпохи неолита поставлено под сомнение. Ученые ищут новые источники происхождения алтарного камня.

Стоял себе каменный алтарь под названием Стоунхендж (в 130 километрах от Лондона), никого не трогал, но тут учёные решили просканировать его современным оборудованием, чтобы понять откуда завезён пятиметровый доисторический валун на территорию Британии.

Существовавшая ранее теория происхождения центрального каменного алтаря в ансамбле других валунов принадлежала геологу Герберту Генри Томасу (в 1923 году он сделал вывод, что знаменитые «голубые камни» Стоунхенджа добыты на холмах Пресели в западном Уэльсе).

Однако недавно группа учёных опровергла его теорию. О результатах своего исследования они написали в журнал «Archaeological Science: Reports».

Сравнительный геохимический и минералогический анализы дали неожиданные итоги — Ни один из 58 британских карьеров не является источником происхождения алтарного камня.

Это сподвигло учёных расширить географию поиска. Теперь они отправятся на территории северной Англии и Шотландию.