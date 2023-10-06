В Госдуме приняли окончательное решение по мобилизации осенью

Старт осеннего призыва-2023 стал очередным поводом для поднятия в сети темы второй волны мобилизации в России. Ряд военных аналитиков высказались о необходимости дополнительного призыва запасников и резервистов. Госдума объявила об окончательном решении этого вопроса.

По сведениям заместителя начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба РФ, контр-адмирала Владимира Цимлянского, которыми он поделился со СМИ во время недавнего брифинга по случаю начала осеннего призыва в России, «у Генштаба никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет, а военнослужащие срочной службы не будут отправляться в зоны боевых действий и не будут размещены на территории новых регионов страны».

Также он отметил, что около 30 % новобранцев-2023 направятся в учебные подразделения на пять месяцев для получения военных специальностей и лишь потом в войска.

Однако военный аналитик и публицист Кирилл Федоров считает иначе. Он поднял вопрос о необходимости дополнительной мобилизации россиян в зону действия СВО, поскольку уверен в превосходящих силах противника (оценивает их в 3 миллиона человек, тогда как у нашей армии, по его мнению, мобилизационный потенциал всего 300 тысяч человек).

Комментируя подобные заявления, член Госдумского комитета по обороне Андрей Гурулев заверил, что военнослужащих в зоне СВО достаточно на данном этапе и государство приняло решение укреплять военную промышленность внутри страны, а мобилизация может её ослабить.