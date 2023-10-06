В караоке-баре Новосибирска заметили Григория Лепса

Григорий Лепс приехал в Новосибирск и спел в караоке.

Певец Григорий Лепс провел два дня в Новосибирске, где сделал несколько приятных музыкальных выступлений. В среду, 4 октября, он решил отдохнуть со своей командой в караоке-баре Leps Bar, а в четверг, 5 октября, выступил на сцене «Локомотив-Арены».

В караоке-баре Leps Bar Григорий Лепс отмечал день рождения администратора. Во время застолья певец под аплодисменты посетителей решил спеть пару песен. Он исполнил свой хит «Запой», а также ироничную композицию «ЗОЖ» от группировки «Ленинград». Мини-концерт, неожиданно для посетителей бара, вызвал восторг и получил положительные отзывы.

Видео с этими выступлениями уже опубликовано на официальном канале Григория Лепса в YouTube, где его поклонники смогут насладиться прекрасным голосом артиста и почерпнуть положительную энергию из музыки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский фотограф Ольга Бурмистрова опубликует свои работы на выставке в Риме. Она запланирована на период с 10 по 14 октября, после чего фотография Ольги отправится в Нью-Йорк на площадь Таймс-сквер.