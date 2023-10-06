В Новосибирске экс-глава объединения «Сибсельмаш» Утиралов не смог обжаловать приговор

В Новосибирском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу адвокатов экс-главы научного объединения «Сибсельмаш» Олега Утиралова – вторая инстанция подтвердила его вину в крупном мошенничестве.

Судебные процессы по делу бывшего гендиректора ОАО НПО «Сибсельмаш» Олега Утиралова тянутся с 2019 года. Все они связаны с многомиллионными хищениями имущества предприятия.

Так, летом 2023 года Кировский районный суд поставил точку в уголовном деле Утиралова, где он обвинялся по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничестве, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

«Судом установлено, что в период с 03.10.2016 по 30.04.2017 Утиралов О.А., являясь советником генерального директора ОАО «Сибэлектротерм», путем злоупотребления доверием похитил денежные средства указанного Общества в размере 1 900 000 рублей»,

- говорилось в сообщении суда.

На тот момент за плечами вороватого то-менеджера уже была пара приговоров. Согласно решению Кировского районного суда, к наказанию было добавлено 4 года условно и полумиллионный штраф.

Адвокаты Утиралова с приговором не согласились и подали апелляционную жалобу, ведь бывший руководитель «Сибсельмаша» вину не признавал. Сегодня, 6 октября, её рассмотрели.

«Апелляционным определением Новосибирского областного суда оставлен без изменения приговор Кировского районного суда г. Новосибирска от 30 июня 2023 года в отношении О. Утиралова», — говорится в сообщении Управления Судебного департамента Новосибирской области.