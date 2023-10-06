В Новосибирске из квартиры с мусором и тараканами спасли парня-инвалида и 101 кошку

Множество животных и мужчину спасли из квартиры с антисанитарными условиями в Новосибирске.

101 кошку спасли в Новосибирске от пенсионерки, которая содержала животных в квартире, набитой мусором, тараканами и сыном-инвалидом. Об этом сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на соседку пожилой женщины по лестничной площадке.

По словам Екатерины, женщина проживала в ужасных условиях. Квартира была буквально затоплена мусором, а тараканы бегали повсюду. Волонтёры, пришедшие на место, обнаружили, что в таких ужасных условиях жили 101 кошка. Помимо пенсионерки, в квартире проживал также её сын-инвалид, у которого были проблемы с развитием.

Соседка дополнила, что у сына не было даже свидетельства о рождении. По её словам, раньше молодой человек мог ходить, но с возрастом его состояние ухудшилось, и он оказался прикованным к постели. Когда общественность узнала о ситуации, вызвали врачей, которые госпитализировали сына, а кошек забрали.

Некоторых животных соседи взяли себе, других отловили и доставили в приют, а тех, для кого не было места, отпустили на улицу.

Судьба пенсионерки после госпитализации сына неизвестна. Некоторые соседи сообщают, что она осталась жить в квартире с тараканами, в то время как другие утверждают, что её отправили на принудительное лечение.

Екатерина отмечает, что соседи давно жаловались на женщину. Они обращались в администрацию и Роспотребнадзор, но проверка, проведенная последними, ограничилась лишь измерением уровня воздуха, после чего они уехали, результата не достигнув. Ситуация оставалась без изменений.

Соседи надеются, что квартиру наконец-то очистят от мусора и тараканов, чтобы предотвратить распространение насекомых по остальным помещениям. Однако, когда это случится, никто не знает.

Предыдущие сообщения свидетельствовали о проблемах женщины с алкоголизмом и психическим состоянием, а также о неработающей канализации в её квартире.

Заместитель отдела опеки и попечительства администрации Октябрьского района по имени Наталья Конышева подтвердила, что органы опеки помогли доставить сына пенсионерки в медицинское учреждение для обследования, а самой женщине рекомендовали привести квартиру в порядок и избавиться от насекомых.

Прокуратура начала проверку, чтобы оценить работу органов социального обслуживания населения в администрации района.