В Новосибирске начали судить организатора крупнейшего колл-центра мошенников

В Октябрьском районном суде Новосибирска приступили к рассмотрению уголовного дела Евгения Банникова, который организовал колл-центр с кредитными мошенниками.

Начать противозаконный бизнес Евгений Банников решил в декабре 2021 года. Мужчина набрал сотрудников и открыл колл-центр, из которого звонили по всей России и предлагали помощь в получении кредитного займа.

«Они сообщали человеку данные счета или банковской карты, куда было необходимо перечислить страховой взнос. После того, как человек осуществлял перечисление денежных средств, с ним переставали выходить на связь»,

– рассказали в Октябрьском районном суде.

В разное время в команде Евгения Банникова работали от 9 до 16 человек. Банду накрыли оперативники в апреле 2022 года. Тогда же работодателя кредитных мошенников поместили под домашний арест, где он находился до начала процесса. На этапе следствия правоохранители насчитали 39 случаев мошенничества.

«5 октября 2023 года в Октябрьском районном суде Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Евгения Банникова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ», — говорится в сообщении Управления Судебного департамента Новосибирской области.

Евгений Банников выслушал обвинительное заключение. Руководитель колл-центра предпочёл заключить досудебное соглашение и настаивает на рассмотрении его уголовного дела в особом порядке.

«Судебное заседание отложено на 10 ноября по ходатайству государственного обвинителя»,

- добавили в Октябрьском районном суде.