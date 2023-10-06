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общество

В Новосибирске поздравили горожан старшего поколения в рамках Декады пожилого человека

Фото: департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

Пожилым людям и представителям ветеранских организаций вручили благодарственные письма и билеты на спектакль.

4 октября в большом зале мэрии пожилые горожане, представители общественных и ветеранских организаций отпраздновали Декаду пожилого человека. Мероприятие было организовано департаментом по социальной политике мэрии Новосибирска.

Фото В Новосибирске поздравили горожан старшего поколения в рамках Декады пожилого человека 2

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил людей старшего поколения с праздником: «Вы посвятили свою жизнь городу и стране, заложили такой потенциал и энергию, что Новосибирск стремительно продолжает развиваться и сейчас. Сегодня вы воспитываете новые поколения новосибирцев, которые трудятся на благо Родины, на благо России. За это – великая вам благодарность».

Фото В Новосибирске поздравили горожан старшего поколения в рамках Декады пожилого человека 3

Активистам-ветеранам он вручил благодарственные письма за большой вклад в развитие ветеранского движения, защиту прав пожилых людей и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Фото В Новосибирске поздравили горожан старшего поколения в рамках Декады пожилого человека 4

Поздравила горожан старшего поколения с праздником начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева: «Мы сегодня хотели сделать не просто торжественное собрание, посвященное Декаде пожилых людей – мы постарались организовать и подарить вам праздник, чтобы вы почувствовали наше тепло, безмерное уважение и любовь к вам».

Фото В Новосибирске поздравили горожан старшего поколения в рамках Декады пожилого человека 5

Пожилым сибирякам подарили билеты на спектакль Новосибирского городского драматического театра Сергея Афанасьева «С любимыми не расставайтесь».

Фото В Новосибирске поздравили горожан старшего поколения в рамках Декады пожилого человека 6

Активным жителям города старшего возраста выразили благодарность уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева, председатели городского и областного советов ветеранов Александр Яровой и Владимир Панарин.

Фото В Новосибирске поздравили горожан старшего поколения в рамках Декады пожилого человека 7

Поздравления сопровождались вокальными номерами музыкального коллектива.

Фото В Новосибирске поздравили горожан старшего поколения в рамках Декады пожилого человека 8

Напомним, что традиционно Международный день пожилого человека отмечается в России 1 октября. В рамках Декады пожилого человека призвана сформировать уважительное и заботливое отношение к старшему поколению со стороны общества и государства.

Фото В Новосибирске поздравили горожан старшего поколения в рамках Декады пожилого человека 9

Новость подготовлена в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории города Новосибирска» на 2021-2024 годы. Мероприятия программы направлены на формирование принципов ведения здорового образа жизни у жителей города Новосибирска.

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Алексей Лосев
Журналист

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