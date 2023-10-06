В Новосибирске следователи проверят избиение 11-летнего мальчика детьми мигрантов

Дети мигрантов жестоко избили пятиклассника у школы в Новосибирске.

В Новосибирске 11-летнего школьника избили четверо пятиклассников, из которых трое являются детьми мигрантов. Об этом сообщила мать пострадавшего мальчика, который на данный момент находится в больнице с черепно-мозговой травмой. Сообщение о данном инциденте опубликовал телеканал «НТН24». Следователи Новосибирска начали проверку сообщения.

Инцидент произошел 29 сентября в Ленинском районе Новосибирска, в районе Троллейного жилмассива. По словам матери пострадавшего, все участники драки — 11-летние ученики пятого класса, которые учатся вместе. Женщина также отметила, что трое из нападавших — дети иностранцев.

Мать пострадавшего мальчика сообщила, что инцидент произошел во время возвращения ребенка из школы, когда он гулял с девочкой. Женщина обратилась за помощью к классному руководителю, но взрослые не смогли вовремя прийти на помощь, так как не знали точно, где была драка.

По версии матери мальчика, нападавшие держатся идеологии АУЕ*. Пострадавший ребёнок находится в состоянии шока, так как сам не является конфликтной личностью и не умеет решать проблемы насилием. Ребенок не помнит подробностей драки, но известно, что она началась после того, как у него отобрали сменную обувь.

Следственный комитет по Новосибирской области заявил о начале доследственной проверки данного инцидента. Ведомство сообщило, что 29 сентября днем на улице Титова в Новосибирске ученики применили насилие в отношении 11-летнего одноклассника, который был госпитализирован в медицинское учреждение. По информации ведомства, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

*Экстремистская организация, запрещённая на территории Российской федерации.