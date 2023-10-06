В Новосибирске создали первые стенды испытания генераторов Airbus и Boeing

Первые российские стенды испытания генераторов Airbus и Boeing создали инженеры из Новосибирска.

Первые российские стенды испытания генераторов Airbus 320, Boeing 777 и вертолётов Robinson и Agusta создали в Новосибирском государственным техническом университете (НГТУ НЭТИ). Об этом сообщили в ТАСС.

«Стенды позволят обнаружить дефекты после ремонтных работ и сократить количество ошибок», — говорится в сообщении.

Раньше генераторы проверяли лишь за рубежом. Сейчас компании смогут сэкономить большие средства за счёт испытаний внутри России.

Выходные параметры генераторов должны быть стабильными для нормальной работы жизнеобеспечения летательных аппаратов. Блоки отвечают за стабилизацию этих параметров. На стенд устанавливаются типовые авиационные блоки управления, имитирующие различные режимы работы, и осуществляется их автоматическая проверка.

Стенд способен обеспечивать автоматический сбор и обработку данных в ходе программы испытаний, из которых формируется электронный протокол. Для работы стенда используется разработанное в НГТУ НЭТИ программное обеспечение и новые аппаратные и программные средства для реализации автоматических законов управления в процессах испытания.

Стенд разработали в рамках программы «Приоритет 2030».