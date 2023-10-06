В планетарии рассказали, как лунное затмение 29 октября повлияет на жителей Новосибирска

О влиянии лунного затмения 29 октября на жителей Новосибирска рассказал сотрудник Большого планетария.

Стало известно, как лунное затмение 29 октября повлияет на жителей Новосибирска. Об этом сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров рассказал в беседе с корреспондентом «Сиб.фм».

По словам эксперта, «частное» лунное затмение новосибирцы увидят 29 сентября в 3 часа 15 минут. В тени будет находиться только 13% спутника.

«Это означает, что когда вы будете наблюдать за этим явлением, кусочек луны будет скрыт в тени. А потом это пройдёт, затмение закончится и луна снова будет полностью освещённая», — объясняет специалист.

Андрей Никифоров отмечает, что лунное затмение отрицательно на человека не повлияет.

«Наоборот, оно не даст человеку поспать. Он будет заряжен силой и возбуждением, что он увидел лунное затмение — некое астрономическое событие, которое происходит не каждый месяц, а с периодичностью один-два раза в год», — заявил эксперт.

Специалист также добавил, что при благоприятной погоде сотрудники планетария будут наблюдать за затмением.

«Возможно, будем вести трансляцию», — заключил он.