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общество

В Забайкалье опытный парашютист так и не привык к адреналиновым прыжкам

Freepik, authors: vuk8691

Мужчина признался, что уже 33 года не может остановиться, но каждый прыжок для него происходит будто впервые.

В Чите на авиабазу в комплекте с новым снаряжением поступили 12 парашютных систем специального назначения «Лесник-3». Оценить новые экземпляры уже успел опытный парашютист-пожарный Владимир Трофимов. Об этом сообщает РТК «Забайкалье».

«"Лесник-3" новой модификации. Вот мы их проверили, испытали, теперь молодое поколение работать. С завода пришли. Претензий нету к заводу. Все работает, все отлично. Дальше молодое поколение будет прыгать на лес», — рассказал он.

Кроме того, Владимир признался, что каждый прыжок с парашютом ощущается практически как первый.

«Ощущения всегда нормальные. Привыкнуть к этому невозможно, адреналин играет. Нормально. Главное теперь — опыт пришел. Прыжки на лес, производственные всегда сложные, потому что мы же прыгаем – не знаем, куда мы прыгаем. В костюмах. Там всегда сложно», — отметил читинец.

Напомним, в Новосибирской области больше 200 курсантов НВВКУ прыгнули с парашютом.

#падение с высоты #парашют
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Дарья Бочкун
журналист

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