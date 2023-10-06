В жилых комплексах, номинантах федеральных премий, цены растут на 10-15% быстрее рынка

Почти во всех ЖК Новосибирска, побеждавших в федеральных конкурсах, динамика цены опережает средние показатели по рынку.

Особенно ярко это проявляется при комплексном освоении территории. В свое время ГК Стрижи превратила микрорайон из депрессивной территории в район опережающего развития. Брусника место, проклятое ГК «Социальная инициатива», — в один из самых дорогих и комфортабельных комплексов, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

После 20 -летней работы ГК Энергомонтаж, Родники из окраины стали местом притяжения, где сейчас работают 3 застройщика из ТОП-10. После строительства ЖК «Akadem Klubb» цена в локации практически удвоилась. Параллельно увеличивается и арендная плата, объяснил эксперт.

Поэтому победа застройщиков в федеральных конкурсах это значимый критерий для выбора жилья. В РФ сегодня два основных конкурса, это ТОП ЖК от Национального Объединения Застройщиков Жилья (результаты публикуются на ЕРЗ) и федеральная премия Urban Awards. Конкурсы проводятся в разных номинациях, где неоднократно побеждали представители Новосибирска, уточнил аналитик.

Побеждали компании Брусника, Стрижи, Новый Мир, ГК Мета, ЁЛКА Девелопмент, ГК АКД, Дом Строй, Камея. Сегодня Брусника лидирует со своими проектами сразу в 5 регионах РФ, это максимальный показатель среди всех компаний.

Выбирая застройщика важно знать его рейтинг, заключил Николаев.

Напомним, в Новосибирске ввели первый долгострой, строящийся по новой схеме.