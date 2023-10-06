Яна Кошкина заявила, что мужчины боятся к ней подходить

Секс-символ российских мужчин и звезда канала «ТНТ» страдает от одиночества.

Красивых и самодостаточных женщин мужчины чаще всего боятся. Так они (мужчины) устроены. Не миновала сия чаша и актрису «ТНТ» Яну Кошкину.

После недавней премьеры довольно откровенного сериала Дарьи Мороз, где 33-летняя актриса сыграла роль легкомысленной девушки, она призналась, что совсем не похожа на свою героиню.

Многие поклонники таланта и красоты Яны уверены, что вокруг неё толпами кружат поклонники. Но, по признанию самой девушки, её успешность и привлекательный внешний вид отпугивают сильную половину человечества: «Я вам открою тайну. Меня очень боятся мужчины и подкатывают крайне редко. Да и наглых кавалеров у меня не бывает», пояснила актриса.

Что касается сцен интимного содержания, то для Яны, как она выразилась – это всего лишь работа, которую она, чаще всего, переводит в шутку, чтобы было легче отыграть неловкие моменты. К реальной жизни это отношения не имеет и не подразумевает подобное поведение: «Секс на первом свидании для меня лично не допустим», уверяет Кошкина.