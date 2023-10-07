Диетолог Королёва назвала самое вредное сочетание продуктов

Чем проще пища, тем полезнее, уверяют российские старожилы и современные диетологи. Сочетание разных продуктов в одном блюде может стать настоящей бомбой для организма.

Самым тяжелым для желудка и разрушительным в целом для организма считается сочетание мяса и белого хлеба, предупредила врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. По этой же причине к числу вредных относятся плов (рис с мясом) и макароны по-флотски.

Эксперт уверяет – вся проблема в том, что при сочетании этих продуктов в желудке человека образуется высококалорийная еда, а это лишний вес и следующие за ним проблемы – гипертония, сахарный диабет и тому подобные недуги современного человека.

Однако диетологи не призывают отказаться от любимых и привычных блюд, но комбинировать их с большим количеством овощей и зелени (их, кстати, можно употреблять как в свежем, так и приготовленном виде, к примеру, на гриле). При таком способе питания возникнут лишь «хорошие побочки»: уйдёт лишняя отечность, улучшится цвет лица, уменьшатся проявления целлюлита, снизится вес.