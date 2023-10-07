Гранатовый сок помогает от рака? Журналисты провели эксперимент

В сети «вирусится» рецепт противоопухолевого напитка на основе гранатового сока. Журналисты решили проверить его чудодейственные свойства на себе.

Среди множества противораковых продуктов питания гранат, а точнее выдавленный из плодов свежий сок стоит обиняком и снискал особое уважение онкологов. Они уверяют, что этот сок способен помочь при злокачественной опухоли простаты, молочной железы и толстой кишки (гормонозависимые виды рака).

За выяснением истины отправились наши коллеги, журналисты федерального издания aif.ru совместно с ресурсом по разоблачению недостоверной информации «Лапша Медиа». Вот что им удалось выяснить.

В 100 граммах граната содержится 70 процентов суточной дозы флавоноидов — веществ, которые способствуют борьбе организма с раковыми клетками, уверяет российский врач-иммунолог Андрей Продеус.

С ним согласны эксперты Роскачества, выяснившие, что гранат содержит 15 аминокислот, антоцианы, изофлавоноиды, антиоксиданты, улучшающие состояние организма при раковых недугах. Но при этом, они предупреждают, что гранатовый сок противопоказан при артериальной гипертензии, заболеваниях желчного пузыря и поджелудочной железы в острой фазе и многих других заболеваниях желудочно-кишечного (язва желудка, обострение гастрита, кишечная непроходимость, панкреатит, синдром раздраженного кишечника, обострение геморроя и др.).

На сегодняшний день онкологам удалось выяснить, что вещества гранатового сока блокируют раковый клеточный цикл, вызывают апоптоз (гибель клеток) и ограничивают образование новых кровеносных сосудов для опухоли. Это означает, что гранат можно и нужно применять, но в рамках онкотерапии, а исследования на эту тему до сих пор продолжаются.