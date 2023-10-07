Как избежать появления клопов в доме, рассказали в Роспотребнадзоре

Причиной обострения такого, казалось бы, пережитка прошлого стала появление массовых популяций этих паразитов в больницах, кинотеатрах и гостиницах Европейских стран. Роспотребнадзор призывает россиян, вернувшихся из зарубежных поездок, быть крайне внимательными, поскольку клопы могут приехать на одежде и других личных вещах.

На прошлой неделе британцы и французы начали массово публиковать в сети видео с большими клопами, массово бегающими в общественном транспорте, аэропорту, больницах, кинотеатрах, в гостиницах. Жители Европы обвиняют во всем многочисленных мигрантов, ведущих асоциальный образ жизни.

Власти этих государств пытаются урегулировать обстановку и даже пообещали населению решить проблему до начала Олимпийских игр в 2024 году в Париже.

На этом фоне отечественный Роспотребнадзор выпустил рекомендации для тех россиян, кто возвращается из европейских поездок и командировок, ведь паразитов можно легко завезти на одежде: «Клопов можно привезти из гостиниц и отелей. Поэтому при заселении необходимо внимательно осмотреть постель и при малейших признаках наличия клопов отказаться от проживания», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Самыми эффективными способами пресечения размножения клопов российские эксперты называют регулярные уборки помещений, периодический осмотр кроватей и другой мягкой мебели, а также частую замену постельного белья (стирать лучше сразу, не откладывая на хранение в корзину для грязного белья).