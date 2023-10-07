Ледовый дворец СКА на Воинской в Новосибирске выставили на продажу за 530 млн

ЛДС на Воинской в Новосибирске продают за полмиллиарда рублей.

На сайте N1.ru опубликовали объявление о продаже универсального помещения, расположенного по адресу Воинская, 1/1. Цена продажи составляет 530 млн рублей — на 200 млн больше, чем полгода назад, во время предыдущей попытки продать его.

Площадь здания составляет 3959 кв. метров и включает в себя подвал, два этажа и антресоль. Вместе с помещением в продажу входит земельный участок площадью 10 000 кв. метров. На участке расположена автомойка с шестью боксами и большая парковка. В настоящее время здание эксплуатируется в качестве ледовой арены.

Продавец утверждает, что вложенные инвестиции могут быть окуплены в течение шести лет. В объявлении также указано, что возможны различные формы оплаты, в том числе обмен другим имуществом.

Отметим, что это не первая попытка учредителей продать этот актив. В феврале 2022 года цена продажи здания составляла 320 млн рублей.