С территории сектора Газа в сторону Израиля выпустили десятки ракет

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаниягу заявил, что Израиль находится «в состоянии войны».

Армия обороны Израиля объявила о готовности к войне в результате обстрелов, произведенных с территории сектора Газа. Согласно заявлению военных, сегодня утром была объявлена воздушная тревога в центральной и южной частях Израиля, а сирены прозвучали включая Тель-Авив. Позднее стало известно, что десятки ракет были выпущены из сектора Газа, и некоторые из них достигли Тель-Авива и Ашкелона. По информации радиостанции Kan, в результате прямого попадания ракеты в районе Сдерота была убита женщина, а еще по меньшей мере 15 человек получили ранения.

Армия Израиля объявила о проникновении «неопределенного числа» боевиков из сектора Газа в граничные районы страны, что подтверждают свидетельства очевидцев в социальных сетях о уличных боях, в которых диверсанты атакуют полицейских и местных жителей. В связи с обстрелами из Газы, министр обороны Израиля приказал призвать на военную службу резервистов.

Министерство обороны Израиля объявило о введении особого положения в центральной части страны после обстрелов, и военные призвали жителей южных и центральных районов оставаться в убежищах. Позднее стало известно, что армия Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа.

Движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля под названием «Наводнение Аль-Акса». В своем заявлении глава военного крыла ХАМАСа Мухаммед ад-Дейф обвинил израильскую сторону в оккупации и «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса». ХАМАС сообщил, что более 5 тысяч ракет и снарядов было выпущено по израильским позициям.

Кроме того, стало известно, что на границе Израиля и сектора Газа палестинцы атаковали танк израильской армии Merkava IV.