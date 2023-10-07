Ученые нашли опасное для жизни последствие одиночества

Жизнь в паре защищает от болезни Паркинсона, уверены учёные.

Профессорский состав медицинского колледжа университета штата Флорида развенчали миф о том, что болезнь Паркинсона имеет генетические причины. Проведя наблюдения за почти пол миллионами пожилых пациентов, они выявили любопытную закономерность — шансы одинокого человека получить болезнь Паркинсона увеличиваются на 31% по сравнению с теми, кто живет в паре: «Одиночество, вероятно, делает мозг более восприимчивым к нейродегенерации, что у некоторых людей может привести к болезни Альцгеймера, а у других — к болезни Паркинсона», пояснила профессор Анжелина Сутин.

По её наблюдениям, одиночество ведёт не только к разрушению нейронных связей мозга, но глобально ухудшает состояние метаболической, нервной и эндокринной систем организма одинокого человека. В качестве примера профессор описала обычную ситуацию, когда одинокий человек перестаёт готовить для себя еду, переходит на быстрый фастфуд и полуфабрикаты, что в итоге губит его ЖКТ, а это только начало.

Выход их этой ситуации медики видят не только в создании крепких супружеских пар, но и в живом общение с другими людьми. Они рекомендуют одиноким людям почаще получать реальные впечатления, дружить с разными людьми, завести животное и заводить значимые социальные связи.