В Новосибирске провели автопробег в честь дня рождения Владимира Путина

Общественные деятели организовали флешмоб в день рождения президента России.

В Новосибирске региональное отделение Народного Фронта и общественная организация «Здоровое Отечество» организовали автопробег, посвящённый дню рождения президента России Владимира Путина. В честь 71-летия главы государства десятки машин проехали по городу. Также на площадке перед «Сибирь-Ареной» прошёл мастер-класс от олимпийского призёра по боксу Михаила Алояна и запись коллективного поздравления для Владимира Путина.

Как отметили день рождения президента России в Новосибирске — в репортаже фотокорреспондента Сиб.фм Юрия Бабичева.