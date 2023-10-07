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общество

В Новосибирске провели автопробег в честь дня рождения Владимира Путина

Фото: Юрий Бабичев/Сиб.фм

Общественные деятели организовали флешмоб в день рождения президента России.

В Новосибирске региональное отделение Народного Фронта и общественная организация «Здоровое Отечество» организовали автопробег, посвящённый дню рождения президента России Владимира Путина. В честь 71-летия главы государства десятки машин проехали по городу. Также на площадке перед «Сибирь-Ареной» прошёл мастер-класс от олимпийского призёра по боксу Михаила Алояна и запись коллективного поздравления для Владимира Путина.

Как отметили день рождения президента России в Новосибирске — в репортаже фотокорреспондента Сиб.фм Юрия Бабичева.

Фото В Новосибирске провели автопробег в честь дня рождения Владимира Путина 2

Фото В Новосибирске провели автопробег в честь дня рождения Владимира Путина 3

Фото В Новосибирске провели автопробег в честь дня рождения Владимира Путина 4

Фото В Новосибирске провели автопробег в честь дня рождения Владимира Путина 5

Фото В Новосибирске провели автопробег в честь дня рождения Владимира Путина 6

Фото В Новосибирске провели автопробег в честь дня рождения Владимира Путина 7

Фото В Новосибирске провели автопробег в честь дня рождения Владимира Путина 8

Фото В Новосибирске провели автопробег в честь дня рождения Владимира Путина 9

Фото В Новосибирске провели автопробег в честь дня рождения Владимира Путина 10

Фото В Новосибирске провели автопробег в честь дня рождения Владимира Путина 11

Фото В Новосибирске провели автопробег в честь дня рождения Владимира Путина 12

Фото В Новосибирске провели автопробег в честь дня рождения Владимира Путина 13

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Александр Борисов
журналист

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