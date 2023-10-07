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общество

Жители Новосибирска смогут увидеть метеорный поток Дракониды 9 октября

Изображение от stockgiu на Freepik

Метеорный поток Дракониды пронесется в небе над Новосибирском вечером 9 октября.

Метеорный поток Дракониды, связанный с кометой Джакобини-Циннера, будет виден с 6 по 10 октября. Однако его пик придется на 9 октября, начиная с 20:00. Это явление может удивить своей активностью и создать настоящий «ливень» метеоров, поэтому эксперт Большого новосибирского планетария, Олег Кашин, рекомендует не упустить эту возможность.

Интересно, что метеорный поток Дракониды в прошлом порой превращался в захватывающее «звездное шоу». Например, в ночь с 9 на 10 октября 1933 года был замечен один из самых впечатляющих «звездных дождей» ХХ века, с более чем 400 метеорами в минуту. Каждый год природа удивляет нас по-разному, и нет гарантии, что этот поток будет так же великолепен, но шанс стоит использовать.

Радиант метеорного потока находится возле созвездия Дракона, и лучше всего наблюдать звездопад в первой половине ночи, когда радиант еще высоко на небе. Однако после двух часов ночи его может ослепить свет Луны, поэтому рекомендуется выбрать удаленное от света место с видом на северное направление, чтобы получить возможность увидеть это незабываемое зрелище.

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Сергей Щукин
Журналист

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