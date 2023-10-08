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общество проиcшествия

Под Новосибирском будут судить мать за гибель на пожаре годовалого ребёнка

Фото: pixabay.com

В Татарском районном суде Новосибирской области рассмотрят уголовное дело матери, у которой весной погиб годовалый ребёнок на пожаре.

Трагедия в селе Северотатарское Татарского района произошла 9 апреля 2023 года. Тогда старший ребёнок и сама мать попали в больницу с ожогами.

По горячим следам прокуратура начала проверку по факту трагедии. Одной из основных версий – была неисправность печного оборудования.

По итогам проверки на 24-летнюю женщину завели дело по 219-й статье УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также повлекшее по неосторожности смерть человека».

Сейчас материалы уголовного дела ушли в Татарский районный суд. Матери, которая и так находится в подавленном состоянии, грозит реальный срок.

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Елена Отмахова
журналист

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