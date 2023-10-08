В Академгородке Новосибирска внедорожник сбил мотоциклиста

Внедорожник сбил мотоциклиста в новосибирском Академгородке.

8 октября в Академгородке Новосибирска водитель внедорожника сбил мотоциклиста. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

Известно, что инцидент произошёл в районе 15 часов дня. Мотоциклиста сбил неизвестный автомобилист на пересечении улиц Российской и Арбузова. На месте ДТП работает ГИБДД и врачи реанимации.

Мотоцикл получил серьёзные повреждения. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, что 7 октября около десяти рабочих укладывали асфальт на улице Олеко Дундича. Однако через некоторое время работа переросла в массовую потасовку с криками.

Ранее мужчину из Ростовской области приговорили к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Известно, что пострадали шесть девочек из разных регионов страны, в том числе одна школьница из Новосибирской области.

Кроме того, пассажирка автобуса №39 в Новосибирске пожаловалась на онанирующего на камеру мужчину.